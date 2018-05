Heute wollen Prinz Harry und seine Meghan erstmals nach ihrer Hochzeit wieder in die Öffentlichkeit treten. Für den 70. Geburtstag von Prinz Charles im Buckingham-Palast verschieben die beiden sogar ihre Hochzeitsreise. Eigentlich wollte das Paar diese an einem Strand verbringen.

Mini-Reise

Nach der verfrühten Geburtstagsfeier (Charles ist eigentlich im November geboren) soll es für die beiden noch nach ­Irland gehen. Dort will das frisch vermählte Brautpaar allerdings nur eine Nacht verbringen. Danach sollen sie laut Medienberichten entweder nach Botswana in Afrika reisen oder auf eine Karibikinsel. Das wird aber noch eine Weile dauern, da in der nächsten Zeit zu viele wichtige Termine anstehen. Arbeit statt Familien-Planung. Noch ein Unterschied zu William und Kate.

