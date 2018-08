Harry spricht über Tod seiner Mama Diana

Am 31. August jährt sich der Todestag von Lady Diana zum 21. Mal. Die damals 36-jährige Ex-Frau von Prinz Charles kam in Paris ums Leben. Paparazzi hatten ihrer Limousine hinterhergejagt, auch ihr Freund Dodi al-Fayed und der Chauffeur sterben. Einzig ihr Leibwächter Trevor Rees-Jones überlebt schwer verletzt. Die Nachricht vom Tod der englischen Monarchie-Ikone erschütterte die Welt - und die königliche Familie. Besonders ihre Kinder litten.

Äußerungen

Lange hat es gedauert, bis sich ihre Söhne William und Harry öffentlich zum Verlust ihrer Mutter geäußert haben. In "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" sprachen beide Brüder sehr offen über ihre Mutter. Sie beschrieben Diana als lebenslustigen Menschen, der die Welt außerhalb der Palastmauern kannte und schätzte. William meinte, dass sie eine wundervolle Oma wäre, die gerne Quatsch machen würde mit ihren Enkeln.

Schreckliches Bild

In einem neuen Film spricht Harry laut Bunte über den wohl tragischsten Aspekt rund um den Unfalltod seiner Mutter. Er meint, dass Diana noch gelebt habe am Rücksitz. Doch die Fotografen, die sie und ihre Begleiter zuvor gejagt haben und so den Unfall provozieren, zücken ihre Kameras - statt zu helfen. Sie machen Bilder der sterbenden Prinzessin. Er sagt in der BBC-Doku: "Sie hatte eine ziemlich ernste Kopfverletzung, aber sie war noch sehr lebendig auf dem Rücksitz doch diese Personen, die den Unfall verursacht, Fotos gemacht haben, als sie gestorben ist, statt zu helfen... und dann sind diese Bilder in den Nachrichtenredaktionen der Nation gelandet." Er spricht sehr gefasst, doch es ist mittlerweile bekannt, dass der heute 32-Jährige lange mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte.