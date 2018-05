Harry und Meg: So wild war ihre Party

Harry und Meghan haben ihre royale Traumhochzeit gefeiert. Vor den Augen von mehreren Millionen (!) TV-Zusehern - allein in den USA verfolgten 29 Millionen Menschen die Festivität vor den Bildschirmen - traten sie vor den Altar um einander zu heiraten.

Romantische Trauung

Die Zeremonie war romantisch als Harry vor Rührung feuchte Augen bekam, zärtlich, weil das Paar einander an den Händen hielt und berührend durch die Worte der kirchlichen Vertreter (legendär waren die Worte vom US-Bischof Michael Curry). Meghans Brautkleid war schlicht - so wie die Gesten der Duchess of Sussex, wie ihre offizielle Betitelung nun lautet.

Wilde Party

Am Abend gab es eine private Feier, zu der um die 200 Gäste - die engsten Familienmitglieder und Freunde des frisch vermählten Paares kamen. Und wie britische Medien berichten, soll es dort ordentlich zugegangen sein. So trat Elton John mit einem Medley auf, sorgte für beste Stimmung, als er seine Hits zum Besten gab. Prinz Charles soll eine ungewöhnlich lockere Rede dargeboten haben. Darin gab es lustige Momente über das Windelwechseln als Harry noch ein Baby war, sowie eine berührende Erinnerung an Diana zu hören. Zu essen soll es zuerst Fingerfood aus biologischen Zutaten gegeben haben. Dann, nach Mitternacht, wurde Pizza für die Feierlichkeit geliefert und dazu gab es noch Mini-Burger für die Gäste. Eine Cocktailbar versorgte die Anwesenden mit der speziellen Kreation, die "When Harry Met Meghan" hieß. Ein Drink mit viel Rum und einem Rotstich - wie Harrys Haare.

Erste Tage

Sonntag und Montag nutzten die frisch Vermählten dann für viel gemeinsame Paar-Zeit und ein bisschen Spaß mit der Familie und Freunden. Am Dienstag, 22. wird es den ersten gemeinsame Auftritt als Ehepaar geben - bei einer Gartenparty im Buckingham Palace.

Diashow Harry & Meg: Die schönsten Bilder der Hochzeit © Getty Images © APA/AFP/POOL/YUI MOK Es gab einen weiteren sehr romantischen Kuss in der Kutsche. © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS © APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS © Getty Images © APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY © Getty Images © APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY © APA/AFP/POOL/OWEN HUMPHREYS © APA/AFP/POOL/OWEN HUMPHREYS © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © APA/AFP/POOL/DOMINIC LIPINSKI © Getty In Uniform © Getty © Getty © Getty Images © APA/AFP/POOL/BEN STANSALL Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © Getty Images Kate, William und Camilla © Getty Images Kate, William und Camilla © Getty Images © APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS Meghan bezaubert als schlichte Braut in einer Robe von Givenchy. © APA/AFP/OLI SCARFF Mit Mama Doria Ragland im Auto. © Getty Mit Mama Doria Ragland im Auto. © Getty Prinzessin Charlotte © Getty © Getty © APA/AFP/POOL/JANE BARLOW Prinzessin Charlotte © Getty © APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS Charlotte mit Mama Catherine © APA/AFP/POOL/JANE BARLOW Charlotte mit Mama Catherine © APA/AFP/POOL/JANE BARLOW Charlotte mit Mama Catherine © APA/AFP/POOL/ANDREW MILLIGAN Prinzessin Charlotte © AFP Prinzessin Charlotte © APA/AFP/POOL/BEN STANSALL mit Herzogin Kate am Weg in die Kirche. © APA/AFP/POOL/BEN STANSALL © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER in knallgrün. © Getty Images Amal und George Clooney. © APA/AFP/ODD ANDERSEN Amal und George Clooney © APA/AFP/ODD ANDERSEN Amal und George Clooney © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Victoria und David Beckham © Getty Images Victoria und David Beckham © Getty Victoria und David Beckham © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Kates Mama Carole Middleton © Getty Elton John mit Ehemann David Furnish © Getty Elton John mit Ehemann David Furnish © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Kitty Spencer © Getty Images Harrys Ex-Freundin Cressida Bonas mit Begleitung. © Getty Images Kate-Schwester Pippa und James Matthews. © APA/AFP/POOL/IAN WEST US-Talkshowlegende Oprah Winfrey © Getty US-Talkshowlegende Oprah Winfrey © Getty Schauspieler Idris Elba und seine Frau © APA/AFP/POOL/GARETH FULLER Schauspieler Idris Elba und seine Frau © APA/AFP/ODD ANDERSEN Sänger James Blunt © Getty Serean Williams mit Ehemann und Reddit Co-Gründer Alexis Ohanian © AFP Die Ex-Serienkollegen von Meghan Markle. © AFP Die Ex-Serienkollegen von Meghan Markle. © AFP Die Ex-Serienkollegen von Meghan Markle. © AFP Die Ex-Serienkollegen von Meghan Markle. © Getty Auch die US-Amerikaner waren im Royal Wedding-Fieber. © Getty Die Fans feiern frenetisch. © Getty Die Fans feiern frenetisch. © Getty Die Fans feiern frenetisch. © Getty Jubel in ganz England © Getty Jubel in ganz England © Getty Jubel in ganz England © Getty Jubel in ganz England © Getty Jubel in ganz England © Getty Jubel in ganz England © Getty Jubel in ganz England © Getty Karton-Masken des Brautpaares waren sehr beliebt. © Getty Karton-Masken des Brautpaares waren sehr beliebt. © Getty Images Hier haben sich Harry Und Meghan das Ja-Wort gegeben. © Getty Images Hier haben sich Harry Und Meghan das Ja-Wort gegeben. © Getty Images Hier haben sich Harry Und Meghan das Ja-Wort gegeben. © Getty Images Hier haben sich Harry Und Meghan das Ja-Wort gegeben. © Getty Images Hier haben sich Harry Und Meghan das Ja-Wort gegeben. © Getty Der Kuss © Getty Bei der gemeinsamen Kutschenfahrt. © Getty Bei der gemeinsamen Kutschenfahrt. © Getty Auf dem Weg zur Party nach der Hochzeit. © Getty Auf dem Weg zur Party nach der Hochzeit. © Getty Auf dem Weg zur Party nach der Hochzeit. © Getty Auf dem Weg zur Party nach der Hochzeit. © Getty Auf dem Weg zur Party nach der Hochzeit. © Getty Auf dem Weg zur Party nach der Hochzeit. 1 / 100