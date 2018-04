Meghan: Im TV hat sie schon geheiratet!

Ja-Wort

„Du bist der Ehemann, den ich mir immer gewünscht habe: Ich liebe dich und werde dich auch immer lieben!“ Am 19. Mai heiratet Meghan Markle (36) auf Schloss Windsor ihren Prinz Harry (33). Doch schon jetzt schritt sie im US-TV vor den Traualtar: In einem Teaser für Meghans allerletzten Auftritt in der Kult-Serie Suits, der am 25. April im US-TV läuft, zeigt sich Meghan als Anwaltsgehilfin ­Rachel Zane im weißen, schulterfreien Brautkleid.

Hoppalas

In einer kleinen Kirche gibt sie Serien-Partner Mike Ross (Patrick J. Adams) das Ja-Wort. „Das ist so aufregend,“ kämpft sie dabei mit den Tränen und auch mit großen ­Troubles: Die Schuhe waren zu klein und schmerzten. Dazu musste ihr Kleid erst mit einem Klebeband fixiert werden.

Zwei Brautkleider

Hoppalas, die es bei der royalen Hochzeit ganz sicher nicht geben wird, denn Meghan hat dafür gleich zwei ­Kleider geordert: Die 450.000-Euro-Spitzen-Robe für das Ja-Wort in der St. Georges Chapel und ein zweites, weniger formelles Kleid für die beiden Bankette. Dafür soll Ex-Burberry-Chef Christopher Bailey das Design übernehmen.

Schwindlerin

Für Hochzeits-Stress sorgt wieder Halbbruder Thomas Markle. Im Daily Mirror fährt er mit schweren Geschützen auf: „Meghan ist eine Schwindlerin. Sie hat unsere Familie auseinandergerissen und hat bei Gott auch nicht den Glanz von Diana!“