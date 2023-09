Zum Geburtstag Harrys soll Meghan in Deutschland sein.

Harry in Deutschland! Im Beisein des britischen Prinzen Harry sind am 10.9. in Düsseldorf die "Invictus Games" eröffnet worden. "Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, euer Leben anzupacken und eure Herzen zu öffnen", sagte der Sohn von König Charles III. bei der Eröffnungsfeier an Teilnehmende und Zuschauer gewandt. Besonders begeistert wurde bei dem Wettkampf für kriegsversehrte Soldaten das Team aus der Ukraine empfangen.

Meghan: Besonders unbeliebt

Nun soll Harrys Liebste Meghan bereits im Anflug auf Düsseldorf sein. Einerseits, weil ihr diese Charity auch ein Anliegen ist, andererseits weil ihr Liebster bald Geburtstag hat. Prinz Harry feiert am 15. September seinen 39. Geburtstag! Darum wird stark angenommen, dass Meghan bald in Deutschland eintrifft. Doch davor gab es nun noch einen Dämpfer für sie. Meghan gilt laut einer Umfrage der "Daily Mail" als fast unbeliebtestes Mitglied der Royals. Nur der in den Gewalt- und Vergewaltigungsskandal um Jeffrey Epstein verwickelte Prinz Andrew ist noch unbeliebter als sie!

Das sind die "Invictus Games"

Die "Invictus Games" sind ein 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet. Der Wettbewerb wird nun erstmals in Deutschland ausgetragen. Mehr als 500 verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen treten in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet vor allem unter psychischen Schäden.