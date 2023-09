Düsseldorf: Prinz Harry wird von Fans vorm Rathaus gefeiert

Prinz Harry (38) ist am Samstag zu einem Empfang im Düsseldorfer Rathaus eingetroffen. Mehrere 100 Schaulustige begrüßten ihn mit ''Harryyyyyy!''-Rufen. Zeit für Fotos oder Autogramme gab es allerdings nicht.

Deutschland. Um 15.53 Uhr fuhr Prinz Harry vorm Düsseldorfer Rathaus in einem grauen Range-Rover vor – es war sein erster offizieller Auftritt bei den diesjährigen "Invictus Games". Empfangen wurde er von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und hunderten Fans, die einen Blick auf den Prinzen erhaschen wollten. Die wartenden Schaulustigen, die auf Fotos und Autogramme gehofft hatten, wurden enttäuscht, denn gleich nach der Begrüßung ging es ab ins Rathaus. In den Amtsräumen sollten sich Harry und Pistorius ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Prinz Harry bereits seit Freitag in Düsseldorf

Prinz Harry war bereits am Freitag um 15.52 Uhr mit einem Linienflug von British Airways (Flugnummer BA940) in Düsseldorf gelandet. Einer seiner ersten Gesprächspartner nach der Ankunft war Brigadegeneral Alfred Marstaller, CEO der "Invictus Games" 2023. Bereits vor den offiziellen Terminen am Samstag, traf er sich mit freiwilligen Helfern und den Athleten des britischen Teams.

Nachdem er sich zusammen mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte, ging es weiter Richtung Arena, wo ab 18 Uhr die zweistündige, feierliche Eröffnungszeremonie stattfindet.

Seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, wird spätestens Ende der Woche erwartet. Am Freitag, dem Tag vor der sogenannten Closing Ceremony, feiert Prinz Harry seinen 39. Geburtstag.

Das sind die "Invictus Games"

"Invictus Games" ist ein internationaler Sportwettbewerb für verletzte Militärangehörige und gilt als Herzensprojekt des Afghanistan-Veteranen Prinz Harry. Mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern treten während der Wettbewerbe vom 9. bis 16. September in zehn Disziplinen an. Harry wird als Gast an dem Abend auch im Aktuellen Sportstudio des ZDF erwartet.