Mager-Schock um Schauspiel-Star Til Schweiger

Til Schweigers jüngster Auftritt gibt Anlass zur Sorge um seinen Gesundheitszustand.

Seitdem Anfang Mai schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger bekannt wurden, hat sich der Schauspieler kaum mehr zu Wort gemeldet. Am Freitagabend wandte er sich in einem neuen Instagram-Video dann erstmals seit Monaten wieder direkt an seine Fans.

In dem Reel spricht Schweiger über die Invictus Games, einem internationalem Wettkampf für Soldaten, die im Dienst körperliche Verletzungen oder geistige Beeinträchtigungen davongetragen haben. Die Spiele werden am Samstag in Düsseldorf eröffnet, Schirmherr ist niemand geringerer als Prinz Harry.

Doch weniger der Inhalt des Videos, sondern viel mehr Schweigers Aussehen sorgt für Aufregung. Der 59-Jährige scheint deutlich abgemagert und wirkt erschöpft, in seinem Gesicht sind tiefe Linien zu sehen. In den Kommentaren zeigen sich zahlreiche Fans besorgt um den Schauspiel-Star.

"Du hast abgenommen. Das gefällt mir nicht", ist da etwa zu lesen. Ein anderer User schreibt: "Til, du siehst kränklich aus. Ich hoffe, es geht dir bald besser."

Haben Vorwürfe an ihm gezehrt?

Anfang Mai hatten ehemalige Crew-Mitglieder schwere Vorwürfe gegen Schweiger erhoben. So soll er laut "Spiegel" bei Dreharbeiten unter anderem gegenüber Mitarbeitern ausfällig geworden sein und sie schikaniert haben. Der Schauspieler und Regisseur zog sich daraufhin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, ließ die Anschuldigungen aber über seine Anwältin dementieren.

Ob es Schweiger wirklich nicht gut geht oder er einfach einen schlechten Tag hatte – das weiß nur er selbst. Das er in seinem Instagram-Video dünner aussieht, könnte auch an seiner jüngsten Rolle liegen. Für "Manta Manta – Zwoter Teil" hatte er bewusst abgenommen.