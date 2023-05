Bei einer Filmfeier mit Produzent Bernd Eichinger schoss er sich mit Vodka ab.

Die Vorwürfe gegen Schauspieler und Produzent Til Schweiger reißen nicht ab. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der 59-Jährige sich bei Dreharbeiten unmöglich verhalten haben soll.

Schweiger - Das sind die Vorwürfe

Laut einem Bericht vom " Spiegel " soll Schweiger immer wieder stark alkoholisiert und aggressiv am Set erschienen sein. Daraus resultierend habe er seine Mitarbeiter schikaniert. Im Bericht werden Vorgänge am Set von "Manta, Manta 2" thematisiert:

Über Funk wurde vor ihm gewarnt: Schweiger sei stark betrunken, man solle ihm aus dem Weg gehen, sich von ihm fernhalten und ihm nicht in die Augen schauen, heißt es im "Spiegel".

Der Drehbeginn soll Vormittags um 11 Uhr angesetzt gewesen sein. Doch bereits bei Schweigers Eintreffen am Set habe er geschwankt und gelallt, schildern laut „Spiegel“-Bericht gleich vier anonyme Augenzeugen.

Ein hochrangiger Mitarbeiter der Produktionsfirma „Constantin Film“ habe sich Schweiger noch vor Ort in den Weg gestellt, um dem Film-Star klarzumachen, in betrunkenen Zustand nicht arbeiten zu können.

Die Folge auf die Konfrontation: Eine Rauferei. Schweiger sei ausgeflippt, habe getobt und gedroht, er würde den Angestellten „kaputt“ hauen. Und so kam es angeblich auch! Til Schweiger soll dem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben.

Freunde machen sich Sorgen

Nun melden sich immer mehr Bekannte und Freunde des Filmstars . Die Bild zitiert einige jene, die sich große Sorgen machen um ihn. Angeblich soll er schon Jahre lang ein schlimmes Alkohol-Problem haben.

Erste Alko-Erfahrungen

Via Bild erzählte Schweiger , bereits in einem Gespräch 2017, wann er das erste Mal mit Alkohol in Berührung gekommen sei. Mit 15 kostete er das erste Mal Sangria "im Jugend--Ferienlager an der Ostsee. Ich dachte damals, ich sehe vierfach. Es war schrecklich." Das erste Alko-Blackout kam dann mit 30 - auf der Geburtstagsfeier von Produzent Bernd Eichinger; da hatte Schweiger das erste Mal Vodka getrunken: "Ich fand's super! Das Problem ist aber, wenn du den einen zu viel trinkst, ist alles vorbei!"