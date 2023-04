Til Schweiger: Seine Freunde machen sich seit Jahren Sorgen

Heftige Vorwürfe im Magazin "Spiegel": Angeblich Manager ins Gesicht geschlagen.

Seit zwei Wochen läuft der Film "Manta Manta - Zwoter Teil" von Til Schweiger (59) erfolgreich in den Kinos. Jetzt packen Set-Mitarbeiter im Magazin "Spiegel" über den Schauspieler und Regisseur aus. An einem Drehtag im Juli des Vorjahres kam Schweiger schon um 11 Uhr betrunken an den Set. Er habe gewankt und gelallt, so die Mitarbeiter, "man merkte sofort, dass er aggressiv war". Ein leitender Mitarbeiter der Filmfirma Constantin-Film stellte sich ihm in den Weg. Da sei der Star ausgeflippt, habe dem Mann ins Gesicht geschlagen.

Immer wieder soll er auch seine Mitarbeiter als "scheiße" bezeichnet haben - eine Betroffene beschuldigt ihn des Mobbings. Sie habe Angst gehabt, hatte sogar eine Panikattacke. Schweiger widerspricht via Anwältin: "Gerüchte wurden zu Unrecht als tatsächlich dargestellt."

Die Vorwürfe gegen den Schauspieler sind allerdings nicht neu, Schweiger soll schon seit Jahren Probleme mit Alkohol haben. Freunde und Bekannte machen sich Sorgen um den 59-Jährigen: „Alle Freunde wissen, dass er sich nur selbst helfen kann. Sie hoffen, dass er irgendwann selbst die Entscheidung trifft und sich in eine Entzugsklinik begibt“, wird ein Insider in der BILD zitiert.