Harry solo in Düsseldorf: Wo ist Ehefrau Meghan?

Heute, Samstag, eröffnet Prinz Harry die ''Invictus Games'' – ohne Meghan.

Rührend. Noch gestern weilte Prinz Harry zum Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. in London. Bereits am Donnerstagabend wurde er bei seiner Rede im Rahmen der Wellchild-Awards emotional und meinte, dass Elizabeth „auf uns alle runtersieht und glücklich ist, dass wir zusammen sind“. Ein Treffen mit ­Vater Charles und Bruder William stand für Harry aber nicht am Programm.

Spannend. Heute Mittag wird Harry in Düsseldorf zur Eröffnung seiner „Invictus Games“ erwartet. Allerdings ohne Ehefrau Meghan. Diese war bis zuletzt bei mehreren Programmpunkten angekündigt, verschwand aber kurzfristig von allen Listen und wird nicht zur Eröffnung erwartet. Insider berichten, dass Meghan erst im Laufe der nächsten Woche kommen soll, um beim Finale der Spiele eine Rede zu halten.