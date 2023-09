Meghan könnte bald wieder als Influencerin durchstarten – darauf deuten nun aufgetauchte, spannende Unterlagen hin.

Reisetipps, Rezepte und Geschenk-Ideen – damit war Meghan Markle schon einmal erfolgreich. Bis 2017 betrieb sie den Blog "The Tig", ehe sie aufgrund ihrer Beziehung zu Prinz Harry und den strengen Regeln im Buckingham Palace ihr "Herzensprojekt" einstellen musste. Bis heute ist die Seite online, auf der ruhend gestellten Seite ist seither ein Abschiedsbrief Meghans an die Fans von "The Tig" zu lesen.

© thetig.com Meghans Abschiedsbrief auf ihrem 2017 eingestelltem Blog "The Tig" ×

Countdown für Meghan läuft

Doch nun steht ihr Blog vor dem Comeback. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, hat Meghans Team beim US-Büro für Patente und Markenzeichnen entsprechende Anträge eingereicht. Bereits im April gab die Behörde grünes Licht, den Namen "The Tig" zu nutzen. Demnach habe niemand Widerspruch gegen die Markenanmeldung eingelegt. Jetzt muss Meghan eine Deadline einhalten, um ihren Blog wieder aufleben zu lassen – der Countdown läuft.

Die Behörden verlangen nun nämlich von der 42-Jährigen eine sogenannte "Benutzungserklärung". Aus dieser muss hervorgehen, dass die Website online ist und auch aktiv aktualisiert wird. Das muss bis Oktober-Beginn geschehen, dann wird "The Tig" als Marke genehmigt.

Breite Palette an Themen

In ihrem wiederauferstandenen Blog will Meghan ihren Fans nun mehr bieten als in der ursprünglichen Version. In den eingereichten Unterlagen ist von "Essen, Kochen, Rezepte, Reisen, Beziehungen, Mode, Style, Lifestyle, Kunst, Kultur, Design, bewusstes Leben sowie Gesundheit und Wellness" die Rede.