Meghan: Eine Million Dollar pro Instagram-Posting?

Ein mysteriöser Instagram-Account sorgt für Rätselraten – steckt Herzogin Meghan (42) dahinter? Bei einem Comeback auf der Plattform würde ihr ein Geldregen winken, ist sich ein Experte sicher.

Seit Anfang August gibt es immer mehr Gerüchte, dass Herzogin Meghan auf Instagram zurückkehren könnte. Denn auf der Social-Media-Plattform gibt es einen Account @meghan, zwar noch ohne Beitrag, aber bereits fast 90.000 Followern. Das Profilbild zeigt Meghans Lieblingsblumen. Laut "Page Six" sei der Account der Herzogin zuzuschreiben. Experten erklären gegenüber dem Portal, dass sich Meghan den Benutzernamen gesichert haben soll, der sicherlich zuvor schon vergeben war.

© Instagram/@meghan ×

Wahrer Geldregen winkt

Bereits zuvor wurde von Quellen behauptet, dass sich die Frau von Prinz Harry (38) den Account in Verbindung mit dem bereits eingestellten Podcast "Archetypes" erstellte. Meghan selbst kündigte im letzten Jahr an, dass sie auf Instagram zurückkehren wolle. Würde sie das tun, winkt ihr laut eines Experten ein wahrer Geldregen.

Social-Media-Experte Eric Schiffer ist sich sicher, dass die Herzogin bei ihrem Instagram-Comeback in kürzester Zeit "einen der am meisten gefolgten Accounts" haben würde. Dabei müsste sie sich, wenn es um die Monetarisierung einzelner Posts geht, nicht hinter absoluten Society-Größen verstecken: "Es gibt Promis, wie etwa die Kardashians, die eine Million Dollar und mehr dafür verlangen können, um in einem einzigen Post ein Produkt zu promoten. Es spricht nichts dagegen, dass auch Meghan diese Art von Honorar verdienen könnte."

Auch der Marketingexperte Kent Moore glaubt an einen riesigen Social-Media-Erfolg von Meghan: "Ich glaube, sie würde sofort in die Top Ten der bestbezahlten Influencer der Welt aufsteigen."