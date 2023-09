Meghan und Harry: Eiszeit bei Beyoncé-Konzert

Während Meghan feiert, steht Harry mit Abstand und grimmigem Gesichtsausdruck

Sie klatscht ausgelassen in die Hände und singt mit Mama Daria mit. Er vergräbt die Hände in den Hosentaschen und schaut unglücklich durch die Gegend. Meghan und Harry sorgten beim Beyoncé-Konzert in Kalifornien wieder einmal für Krisengerüchte.

Twitter-Posting

Im „SoFi Stadium“ in Kalifornien, feierte die Familie in einer Privatloge. Die folgte auch der Bitte der Sängerin, dass alle Fans Silber tragen sollten. Meghan kam im Bleistiftrock mit Pailletten. Harry kleidete sich in Grau. Das grantige Foto kursierte kurz nach dem Konzert auf Twitter.

Beyoncé nennt Meghan "Meine Prinzessin"

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz Harry und Meghan die erfolgreiche Sängerin zu Gesicht bekommen. Auf der Londoner „König der Löwen“-Premiere im Sommer 2019, trafen die Sussexes auf Beyoncé und ihren Ehemann und Sänger Jay-Z. "Queen B" persönlich soll Meghan "Meine Prinzessin" genannt haben.