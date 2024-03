William lächelt "Kate-Gate" einfach weg

Bei einem offizellen Termin in einem Jugendzentrum macht William einmal mehr das, was die Royals am besten können - den Skandal weglächeln.

Hinter den Palastmauern soll es wegen des "bearbeiteten" Muttertagsfotos von Prinzessin Kate noch immer brodeln. Doch während die britische Presse sich auf die Royals einmal mehr eingeschossen hat, geht Prinz William seinen Verpflichtungen nach - und das sogar mit Humor. Prinz William © Getty × William eröffnete in London ein neues Jugendzentrum und war bestens gelaunt. Beim Basketball oder Billiard war er fleißig dabei und half sogar dabei, Kekse zu dekorieren. Dabei machte der Royal sogar eine witzige Bemerkung in Richtung Kate. "Meine Frau hat bei uns ja eigentlich die künstlerische Ader", scherzt der Prinz. Ob es William aber wirklich so gut ging, wie er sich präsentierte, war nicht ersichtlich. Die Kids waren jedenfalls begeistert, einen Nachmittag mit dem Royal zu verbringen. Prinz William © Getty × Jetzt hoffen die Birten, dass auch Kate bald wieder mit dabei sein wird, wenn es um solche Termine geht. Zu Ostern soll es laut Palast endlich soweit sein.