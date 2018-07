Meghan Markle hat als Herzogin von Sussex, so wie viele andere Mitglieder der royalen Familie, die Pflicht zu repräsentieren. Dazu gehört das richtige Verhalten, aber auch die passende Garderobe. Seit ihrer Hochzeit mit Harry setzt die frühere Schauspielerin auf einen deutlich biedereren, klassischen Look in den Tönen Rosa und Beige. Sie liebt Givenchy und Stella McCartney und lässt sich die perfekten Looks auch einiges kosten.

Mega-Summe

Wie viel sie alleine für ihre Kleider ausgibt, das hat die Adelsexpertin Katie Nicholl für Entertainment Tonight ausgerechnet. Es sind stolze 861.590 Euro! Berechnet wurde die Summe seit den acht Monaten nach der Verlobung mit Prinz Harry. Mit 378.600 Euro der satteste Posten: das Brautkleid! Die zarte weiße Robe, die Meghan am Abend ihrer Vermählung trug, ein Stück von Stella McCartney, schlägt mit satten 134.490 Euro zu Buche.

© Getty Images

Brautkleid aus Seide von Givenchy

Auch das Kostüm, das Meghan zum ersten Ausflug mit der Queen trug, war mit 14.690 Euro kein Schnäppchen.

© Getty Images

Hatten es lustig: Meghan und die Queen