Nach Geburt: Alle staunen über Kate

Der kleine Prinz, das dritte Kind von Kate und William, ist ein paar Stunden alt, als er das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird. Locker und herzlich stehen die Eltern mit ihrem Säugling auf den Treppen des Lindo Wings, der Privatklinik, wo er auf die Welt gekommen ist. Doch die Augen sind nicht nur auf den kleinen royalen Spross gerichtet. Nein, auch Mama Kate wird genau beäugt. Sie strahlt mit perfekt frisierten Haaren, dezentem Make-up. Ihr rotes Kleid mit weißem Kragen ist eine Hommage an Lady Diana.

Internet redet darüber

Das Internet ist ob dieser Bilder gespalten. Einerseits finden viele Frauen, dass Kate nach einer Geburt noch gar nicht in der Öffentlichkeit zu sehen sein sollte. Eine frischgebackene Mama ist schließlich im Wochenbett und sollte ihr Kind in Ruhe kennen lernen dürfen. Auf Instagram heißt es dazu: "Wie schafft sie es aufzustehen und High Heels anzuziehen sieben Stunden nach der Geburt? Ich war froh, dass ich mich bewegen konnte!" Andererseits ist Kate nicht irgendeine Frau, sondern steht immer im Blickpunkt. Wenn sie sich wohlfühlt, ist es auch in Ordnung, das der Welt zu zeigen, meinen manche.

Auch auf oe24.at wird heiß darüber diskutiert

Tipps & Tricks

Kate hat natürlich jede Hilfe, die sie braucht. Wie schon bei Prinzessin Charlotte hat sich die Herzogin auch bei ihrem dritten Kind überwiegend auf ihr Hebammen-Team verlassen. Die Ärzte waren nur für den Notfall in der Nähe. Die beiden Hebammen, zu denen Kate Vertrauen hat, wussten bestens über die Bedürfnisse der Herzogin Bescheid; es heißt, dass sie einen Geburtsplan (grobe Richtlinie der Wünsche für die Geburt) erstellt hat.

Unterstützung

Die Voraussetzung für schnelles Verlassen der Klinik ist eine natürliche Geburt, mit wenigen Komplikationen und mäßiger Medikamentengabe. Für den Kreislauf kann man unterstützende Mittelchen geben, aber weniger ist da oft mehr. Kate hat auch einige Schönheits-Helfer an der Hand. So kam nach der Geburt ihre persönliche Stylistin und Friseurin zu ihr aufs Privatzimmer. Haare, Make-up und Kleidung sind perfekt für den ersten Nach-Geburts-Auftritt aufeinander abgestimmt. Zu guter Letzt ein ganz wichtiger Punkt: William ist stets an ihrer Seite. Die beiden sind auch beim Thema Geburt ein eingespieltes Team!