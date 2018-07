Welchem Adelsspross diese Beine gehören...

Wow, diese Beine sind ein echter Hingucker beim amfAR Dinner in Paris gewesen!

Etikette?

Sie gehören zu Pauline Ducruet, der 24-jährigen Tochter von Prinzessin Stephanie von Monaco. Doch schickt sich das für eine Adelige, sich mit so wenig Stoff zu zeigen? Die Monegassin sehen Etikette bekanntermaßen recht entspannt. Dazu gilt Pauline mittlerweile als Fashionista. Das ist nicht nur ein Hobby für die 24 Jahre alte; sie studiert Modedesign in New York und arbeitete bereits für die US-"Vogue". Vor einem Jahr hat Pauline sogar einige erste selbst designte Stücke verkauft.Die guten Gene liegen in der Familie; immerhin ist sie die Enkelin von Grace Kell, einer der schönsten Frauen der Welt.

Soziale Netzwerke

Wer hat, der hat: Auch auf Instagram inszeniert sich die schöne Monegassin.

Strollin’ Ein Beitrag geteilt von Pauline Ducruet (@paulinedcrt) am Jul 4, 2018 um 7:20 PDT

Cover-Girl

Auch auf das Cover der Harper's Bazaar hat es Pauline schon geschafft. Ausgabe vom Februar 2018.