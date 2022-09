× Queen: Schwerer Schicksalsschlag kurz vor ihrem Tod

Die Königin musste kurz vor ihrem Tod einen herben Verlust hinnehmen.

Am heutigen Montag nimmt die Welt Abschied von Queen Elizabeth II. Die britische Königin starb am 8. September auf Balmoral Castle, wo sie ihre letzten Wochen verbrachte. Wie jetzt bekannt wurde, musste Elizabeth auf dem Schloss in Schottland kurz vor ihrem Tod auch einen Schicksalsschlag hinnehmen.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, starb ihre ältesten Hündin „Candy“ Anfang des Sommers. Der Verlust ihrer Hündin soll die Queen hart getroffen haben, die 96-Jährige soll danach sogar verzweifelt gewesen sein.

Corgi-Hunde begleiteten die Queen seit ihrer Kindheit. Ihre Eltern schenkten ihr zu ihrem 18. Geburtstag die Hündin Susan, von der die meisten der folgenden rund drei Dutzend Corgis der Königin abstammten. Auf offiziellen Fotos oder Gemälden der Queen tauchen die kleinen spitzohrigen Hunde häufig auf.