Der Bachelor: Viel Sex im Finale

Jetzt geht es um alles für die verbliebenen Bachelor-Ladies!

Hautnah

Nämlich um die allerletzte Rose... Um sich noch einmal ein Bild von den Kandidatinnen zu verschaffen, lädt Daniel Carina, Svenja und Kristina zu den Dreamdates in Vietnam ein. Auf diesen Ausflügen soll alles passen: Die Stimmung, die Umgebung und am besten auch die Anziehung. Daniel fasst vor den Begegnungen zusammen: "Heute möchte ich die Ladys testen." Gesagt getan und mit so einer Mission ist es kein Wunder, dass der Junggeselle den Frauen auch im Bett näher gekommen sein soll.

Viel Sex

Wie deutsche Medien nun unter Berufung auf Mitarbeiter der Produktion ausplaudern, soll es heiß hergegangen sein im Endspurt: "Er ist mit allen Kandidatinnen im Hotelzimmer verschwunden und im Bett gelandet." Sogar die zeitweise so abweisende Kristina (Topfavoritin auf den Sieg) hat vollen Körpereinsatz gebracht, wie auf den Bildern beim Planschen im Wasser schön zu sehen ist. Bereits in den früheren Staffeln der Kuppelshow gab es intime Dates. Doch nie soll ein Bachelor so rangegangen sein wie Daniel. Er hat auch die meisten Damen geküsst. Und für eine Schmuserei dann die mittlerweile berühmte Bachelor-Watsche kassiert...

Der Bachelor, Das Finale: 28.2. auf RTL (20:15)