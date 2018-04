Wanda stürmen mit 15 Hits die Charts!

Nach dem von ÖSTERREICH präsentierten Rekord-Konzert in Wien stürmen Wanda jetzt die Charts: gleich 11 Songs und alle vier Alben in den iTunes-Charts! Am Samstag rockten die Austropop-Strizzis 12.000 Fans in der Stadthalle – zwei Stunden Vollgas inklusiver drei spontaner Zugaben und das trotz Gips! Die Ländermatch-Stimmung in der Halle spiegelt sich jetzt auch in den Charts wider: Das bereits im Oktober veröffentlichte Album Niente kletterte auf iTunes wieder bis auf Platz 3 hoch. Der aktuelle Hit Weiter, weiter bis auf Platz 12. Dazu findet man auch Hymnen wie Columbo (28) oder den 2014er-Debut-Hit Bologna (48) wieder in der Hitparade.

Mit dem Konzert- und Chart-Hype gehen Wanda am 26. April auch als Top-Favoriten zum Amadeus-Award: Fünf Nominierungen! Ebenso viele wie nur Bilderbuch. „Wir akzeptieren die Favoriten-Rolle und kennen keinen Konkurrenzgedanken. Dafür sind wir zu erfolgreich!“ Wie wahr...

Das sind die Chart-Hits von Wanda:

Alben:

3 Wanda Niente

12 Wanda Amore

22 Wanda Amore meine Stadt (live)

26 Wanda Bussi

Singles:

17 Wanda Weiter, weiter

28 Wanda Columbo

48 Wanda Bologna

79 Wanda 1, 2, 3, 4

113 Wanda Lasci mi fare

119 Wanda Bussi Baby

131 Wanda Meine beiden Schwestern

132 Wanda Auseinandergehen ist schwer

145 Wanda Schick mir die Post

181 Wanda Gib mir alles

184 Wanda Luzia