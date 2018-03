Stiftung Kindertraum macht Herzenswünsche wahr

Das Team der Stiftung Kindertraum erfüllt seit 1998 die Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder schweren Krankheiten in Österreich. Derzeit sind es zwölf Wünsche, an deren Umsetzung fleißig gearbeitet wird: sei es die Euqotherapie (eine speziellen Pferdetherapie) für den achtjährigen Mark aus Wien, der einen schweren Herzfehler hat, oder neue Möbel fürs Kinderzeimmer des kleinen Alexander (5), der aufgrund massiver Schwierigkeiten in Entwicklung, Sprache und Motorik besondere Hilfestellung. Alle diese Wünsche können mit Ihrer Spende in Erfüllung gehen.

Auf der Homepage der Stiftung Kindertraum findet man aber auch bereits erfüllte Herzenswünsche. Wer das Strahlen in den Augen der Kinder sieht, wird nicht lange zögern.

Wenn auch Sie den Herzenswunsch eines Kindes mit Behinderung oder schwerer Krankheit melden oder die Stiftung Kindertraum unterstützen möchten - alle Infos unter www.kindertraum.at