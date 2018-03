US-Milliardär George Soros kommt mit seiner Central European University nach Wien. Zum Wintersemester 2020/21 soll der dritte Standort nach Budapest und New York am Areal des Otto-Wagner-Spitals in Betrieb gehen. Schon nächste Woche unterzeichnen die Privatuni und die Stadt Wien ein Abkommen. Dort wird festgelegt, dass das Jugendstil-Juwel öffentlich zugänglich und die Bausubstanz erhalten bleibt.