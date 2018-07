Voting: Diese Bäder sind der Hit

Den schnellsten – und nahegelegensten – Urlaub versprechen Österreichs Bäder. Allein in Wien stürmen sie mehr als drei Millionen jährlich. Sprungtürme mit bis zu 27 Meter Höhe, Rutschen mit Doppellooping und 65 km/h Tempo oder 270 Meter Länge versprechen großen Ferienspaß.

Mineralwasserbad und steirisches Mega-Becken

Auch abseits der Superlative haben die heimischen Bäder einiges zu bieten: In Bad Vöslau kann man etwa in waschechtem, reinem Mineralwasser baden – ohne Kohlensäure natürlich. In Serfaus in Tirol lockt in 1.470 Meter Höhe ein prächtiges Bergpanorama.

Den größten Pool gibt es in Fürstenfeld: 23.000 m2 und 31 Millionen Liter Wasser warten hier. Zum Vergleich: Der größte Pool der Welt in Algarrobo in Chile ist mehr als einen Kilometer lang und bis zu 35 Meter tief.

Hier die Auswahl

Stadionbad

Gänsehäufel

Krapfenwaldlbad

Schafbergbad

Strandbad Alte Donau

Freibad Schlosspark Esterházy (Burgenland)

Therme Loipersdorf

Therme Lutzmannsburg

Area 47

Freibad Niklasdorf

Freibad Tivoli Innsbruck

Strandbad Klosterneuburg

Strombad Kritzendorf

Freibad Fürstenfeld

Erlebnisbad Mayrhofen

Wörgler Wasserwelt

Therme Wien

Acapulco Piratenwelt

Waldbad Anif

Strandbad Bregenz

Strandbad Klagenfurt

Freibad Leopoldskron

Freibad Volksgarten Salzburg

Parkbad Linz

Freibad Auster, Graz

Augartenbad, Graz

Margaretenbad, Graz

Citysplash St. Pölten

Schwarzlsee

Andere Vorschläge?

Sollte aber Ihr Favorit nicht zur Auswahl stehen, dann schicken Sie uns doch einfach ihr liebstes Freibad mit dem Kennwort "Bäder-Voting" an 24024@oe24.at. Und schon bald können Sie hier auf oe24.at vielleicht schon Ihr Lieblingsbad zum beliebtesten Bad Österreichs küren.