Ein Motorradfahrer ist Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Eisenstadt schwer verletzt worden. Der 63-jährige Biker stieß mit dem Pkw eines 19-Jährigen zusammen und stürzte, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag. Der führerscheinlose Motorradfahrer wurde ins Spital gebracht. Der Lenker des Pkw blieb unverletzt. Am Wagen entstand allerdings schwerer Sachschaden.