Eine 88-jährige Villacherin ist eineinhalb Tage lang hilflos in der Badewanne in ihrer Wohnung gelegen. Ihr Sohn schlug am Donnerstag Alarm, als er sie nicht mehr erreichen konnte. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und barg die völlig erschöpfte Frau. Sie war unverletzt und wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.