Ehefrau & Kinder mit Softgun bedroht

Mit einer Softgun hat ein 33-Jähriger in Klagenfurt am Samstagabend seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder mit dem Umbringen bedroht. Der mit 13 Jahren älteste Sohn verständigte die Polizei. Der Alkoholisierte ließ sich von der Exekutive widerstandlos festnehmen, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntag mit.

Festgenommen

Der gebürtige Tschetschene hatte gegen 20.00 Uhr zuerst die Türe der Wohnung im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht eingetreten. Seine 31-jährige Ehefrau hatte ihm aufgrund seiner Alkoholisierung und der damit verbundenen Gewalttätigkeit den Zutritt verweigert. In der Wohnung bedrohte er diese und die drei Kinder (13, neun und sechs Jahre), indem er mit einer Druckluft-Pistole auf sie zielte und gefährliche Drohungen aussprach.



Als die Beamten eintrafen, liefen ihnen die 31-Jährige und die Kinder schon im Stiegenhaus entgegen. Der 33-Jährige Familienvater wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.