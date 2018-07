Auto-Rowdy (17) fährt Pärchen nieder - nach Flucht gestellt

Fahndung auf Hochtouren. Ein Auto-Rowdy überfuhr in der Nacht auf Sonntag in Schwertberg (Bezirk Perg) zwei Fußgänger mit seinem Auto und beging Fahrerflucht. Eine 18-Jährige wurde von dem Fahrzeug überrollt, ein 19-Jähriger auf die Seite geschleudert und schwer verletzt. Der 19-Jährige öffnete die Fahrertür und forderte den Mann auf auszusteigen. Der Lenker ließ die Beiden schwer verletzt liegen und flüchtete, berichtete die Polizei OÖ. Seither lief die Fahndung nach dem Auto-Rowdy auf Hochtouren.

17-Jährige stellte sich. Die Polizei Perg suchte nach dem Autofahrer mit dem blauen Kastenwagen und zog die Schlinge immer enger. Sie kontrollierten alle in Frage kommenden Fahrzeuge und untersuchten Fotos des Festes, von dem der Lenker kam. So trieben ihn die Beamten in die Enge, bis er am Dienstag mit seinem Vater bei der Polizei eintraf und sich stellte. "Er sagt, dass er sich an den Unfall selbst nicht erinnern kann und auch nicht weiß, warum er geflüchtet ist. Er gibt aber zu, dass er gefahren ist", sagt ein Ermittler in einem Medienbericht der "Kronen Zeitung".