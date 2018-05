Ein 56-jähriger Rennradfahrer hat am Sonntagabend während der Fahrt in Königswiesen (Bezirk Freistadt) einen Herzinfarkt erlitten und ist gestorben. Der Mann aus Bad Zell kam laut Zeugen gegen 19.20 Uhr ins Schleudern und stieß gegen die Leitschiene. Beim Sturz zog er sich auch Kopfverletzungen zu, berichtete die Polizei. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.