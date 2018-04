Zugunglück: "Geisterzug" entgleist

OÖ. Das hätte auch in einer Katastrophe enden können: Im Bahnhof Friedburg-Lengau haben sich um 4 Uhr in der Früh bei der Verschubung vier Güterwaggons selbstständig gemacht. Binnen 20 Minuten rasten sie unkontrolliert 32 Kilometer weit in Richtung Braunau. Die mit schweren Papierrollen beladenen Waggons sollten im Bahnhof entladen werden. Ein 50-Jähriger aus Straßwalchen und sein Kollege (27) aus Neumarkt vergaßen jedoch, die Wagen mit einem Hemmschuh zu sichern. Plötzlich machten sich die 300 Tonnen schweren Waggons selbstständig und rollten die Mattigtalbahn Richtung Braunau mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 75 km/h davon. Die Geisterfahrt ging durch mehrere Ortschaften. Etwa vier Kilometer vor Braunau sprangen die Waggons aus den Gleisen. Wegen der großen Schäden bleibt die Strecke eine Woche gesperrt.