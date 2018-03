Alkolenker heuer schon drei Mal erwischt

Bereits zum dritten Mal seit Jahresanfang hat die Salzburger Polizei am Dienstag in Radstadt (Pongau) denselben Autofahrer alkoholisiert am Steuer seines Wagens erwischt. Den Führerschein konnten ihm die Beamten nicht mehr abnehmen, weil er diesen bereits vor einigen Monaten abgeben hatte müssen. Der 27-Jährige wird neuerlich bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, so die Landespolizeidirektion.



Bei der Kontrolle am Dienstag ergab der Alkotest einen Wert von knapp 1,4 Promille. Im Jänner war der Einheimische mit 1,8 Promille Alkohol im Blut erwischt worden, im Februar dann mit rund 1 Promille.