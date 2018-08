Pole griff verschleierte Touristen an

Mit zwei Landsmännern und Arbeitskollegen (22) hatte sich der 24-Jährige im Zentrum von Bad Hofgastein Freitagnachmittag so heftig und auffällig betrunken, dass sie wegen ordnungswidrigen Verhaltens angezeigt wurden. Daraufhin becherten sie in ihrem Quartier weiter. Dabei kamen sie auf eine Reihe blöder Ideen, wie etwa, dass sich einer von ihnen noch eine Spritztour mit dem Auto genehmigen wollte – die in einer Kurve in einer Steinmauer endete. Weil er sich gegenüber der Polizei nicht ausweisen konnte, ging sein Kumpel (24) zurück zu deren Unterkunft, um Reisepässe und Führerschein zu holen.

Auf dem Weg dorthin begegnete er einer Gruppe arabischer Touristinnen, die schwarze Tschadors trugen – also Burka-ähnliche Gewänder, wobei allerdings das Gesichtsfeld, wie es jetzt vorgeschrieben ist, frei bleibt. Trotzdem wurde der Pole sofort handgreiflich und wollte den Frauen den Schleier vom Kopf reißen. Ein einheimischer Taxler hielt an, half den Frauen und wurde vom Angreifer verletzt. Die Polen wurden festgenommen und mussten eine Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Danach wurden sie angezeigt.