Zug rammte Laster: Ein Schwerverletzter

Bei der Kollision zwischen einem Zug und einem Lastwagen ist am Freitagvormittag im Salzburger Stadtteil Itzling der Lkw-Lenker verletzt worden. Der 53-Jährige aus dem Tennengau war mit seinem Schwerfahrzeug in den mit Ampel geregelten Bahnübergang eingefahren. Dabei wurde sein Fahrzeug von einer stadtauswärts fahrenden Lokalbahn-Garnitur erfasst und zur Seite geschleudert, berichtete die Polizei.



Passanten bargen den Kraftfahrer aus dem Fahrzeug. Das Rote Kreuz lieferte ihn ins Unfallkrankenhaus Salzburg ein. Im Zug befanden sich der 38-jährige Lokführer, eine Zugbegleiterin und 26 Fahrgäste, die beim Unfall alle unverletzt geblieben sein dürften. Da aus dem Lkw Diesel ausfloss, musste die Feuerwehr verunreinigtes Erdreich abtragen. Der Lastwagen wurde beschädigt abgeschleppt. Über Schäden am Zug lagen vorerst keine Angaben vor.