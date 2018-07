Ein 19-jähriger Steirer ist nach dem Sturz von einer Dachterrasse in Feldkirchen bei Graz gestorben. Der junge Mann fiel in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr von der frei zugänglichen Terrasse eines dreigeschoßigen Mehrparteienhauses mehrere Meter in die Tiefe. Aufmerksame Nachbarn leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung.



Der 19-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Dort ist der Mann noch in den Nachstunden seinen schweren Verletzungen erlegen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark Freitagabend mitteilte. Die Ursache für den tragischen Unfall ist laut Polizei noch unklar, Fremdverschulden dürfte den bisherigen Erhebungen zufolge auszuschließen sein.