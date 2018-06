Obwohl er als verurteilter Hochstapler bis 2029 in der Justizanstalt Graz-Karlau einsitzen wird, hat sich ein 62-Jähriger von dort aus weiter als Heiratsschwindler betätigt. Dafür wurde er am Montag am Landesgericht Wien zur höchstmöglichen Strafe verurteilt. Die 7,5 Jahre Haft sind vorerst nicht rechtskräftig. Der Mann meldete Nichtigkeit und Berufung an.