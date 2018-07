Am Dienstag kam es in der kleinen Stadt Rattenberg in Tirol zu einem dramatischen Unfall. Eine ungarische Gymnasial-Klasse besuchte den berühmten Schlossberg der Stadt. Dabei stiegen sie auch auf die Ruinen des "Oberen Schlossbergs". Gegen 12 Uhr kletterte schließlich einer der Schüler auf die Ruinenmauer, um Fotos zu machen.

Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Der 17-Jährige rutschte aus und stürzte sieben Meter in die Tiefe. Er fiel das steile und bewaldete Gebiet herab, ehe er in einem Graben liegen blieb.

Sofort wurde die Rettung verständigt. Der Schüler musste mittels Tau von einem Notarzthubschrauber geborgen werden. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen, wo ertationär aufgenommen wurde. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen an der Lendenwirbelsäule und dem linken Handgelenk zu.