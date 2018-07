Ein bisher Unbekannter hat Samstagfrüh einen 20-jährigen Somalier am Klara-Pölt-Weg in Innsbruck mit einer Müllsackhalterung aus Metall attackiert. Der 20-Jährige erlitt dadurch mehrere Frakturen im Gesichtsbereich. Die Ursache für den Angriff war vorerst noch unklar. Die Exekutive bat die Bevölkerung um Hinweise an die Polizeiinspektion Innsbruck Saggen.