Vier Verletzte bei Crash in Tirol

Ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in Axams (Bezirk Innsbruck-Land) hat am Donnerstagabend vier Verletzte gefordert. Nach Angaben der Polizei hatte ein 24-jähriger Lenker aus Vorarlberg ein Vorrangzeichen übersehen und war in eine Kreuzung eingefahren. Dort kollidierte er mit dem Wagen einer 42-jährigen Tirolerin, der durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde.



Beide Lenker sowie deren Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.