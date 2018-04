Radfahrerin (59) starb nach Sturz

Eine 59-jährige Radfahrerin ist am frühen Mittwochvormittag in Lauterach (Bez. Bregenz) nach einem Sturz verstorben. Die Frau wurde zwar an Ort und Stelle zunächst von einem Passanten und anschließend von der Rettung reanimiert, trotz ihrer Einlieferung ins LKH Bregenz konnte das Leben der 59-Jährigen aber nicht gerettet werden, teilte die Polizei mit.



Die Frau war gegen 9.00 Uhr auf dem Geh- und Radweg unterwegs, der die Herrengutgasse und den Montfortplatz verbindet. Weshalb sie stürzte, stand vorerst nicht fest. Die Polizei bittet deshalb etwaige Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion in Lauterach (Tel. 059 133-8132) in Verbindung zu setzen.