Riesen-Aufregung in Wien-Floridsdorf. Zur Mittagszeit kam es in der Amperegasse zu einem brutalen Vorfall. Ein Mann soll seine in Scheidung lebende Frau gewürgt haben. Anschließend ergriff er halbnackt die Flucht und rannte über ein Feld.

Fahndung bisher erfolglos

Die Polizei nahm sofort die Fahndung auf, allerdings bisher ohne Erfolg. Sogar mittels Polizeihubschrauber wurde nach dem Verdächtigen gesucht. Die Suche läuft aber weiterhin auf Hochtouren, bestätigt Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber oe24.