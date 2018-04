Babyface-"Vergewaltiger" kam mit Mama zur Polizei

Jener 18-jährige Österreicher, der nach einem U4-Besuch eine 19-jährige Frau vergewaltigt haben soll, hat sich bei der Polizei gemeldet. Er stellte sich den zuständigen Ermittlern im Beisein einer Vertrauensperson - laut ÖSTERREICH-Informationen seiner Mutter - zur Einvernahme bei der zuständigen Kripo-Gruppe im Landeskriminalamt. Der Bursche ist nicht geständig und gibt an, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Bis das Gericht zu einer anderen Entscheidung kommt, laufen die Ermittlungen auf freiem Fuß.

Der 18-Jährige sprach die junge Frau an, ob es ihr "gut gehe", da sie einen alkoholisierten Eindruck machte. Als die 19-Jährige das Lokal verließ, um nach Hause zu fahren, begleitete sie der Tatverdächtige zuerst zu einem Taxi und dann zur Wohnung ihrer Großmutter in Wien-Liesing, in der sie übernachten wollte. Bereits vor der Wohnungstüre ergriff der mutmaßliche Täter die Frau am Handgelenk und wies sie an, die Wohnung aufzusperren. Nachdem die Tür offen war, packte sie der Mann und nötigte sie laut Polizei unter Androhung von Gewalt zum Geschlechtsverkehr.