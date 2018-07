Einbrecher waren zu laut: Nachbar holte Polizei

Drei Wohnungseinbrecher waren in der Nacht auf Dienstag in der Sechskrügelgasse in Wien-Landstraße dermaßen laut, dass der Nachbar aufwachte und die Polizei verständigte. Beamte der Wega erwischten die Männer auf frischer Tat und nahmen sie fest. Der Wohnungsbesitzer war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht daheim, berichtete die Polizei am Mittwoch.



Die Georgier im Alter von 28, 41 und 43 Jahren hatten nicht nur Einbruchswerkzeug bei sich, sie hatten bereits Wertgegenstände aus der Wohnung in einen Rucksack gepackt.