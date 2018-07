Essverbot in U6: Was die Wiener dazu sagen

Wien. Die Stadt Wien sagt, wie berichtet, den stark riechenden Speisen in der Linie U6 den Kampf an. Leberkäse, Kebab, ­Pizza, Käsekrainer oder Nudelgerichte sollen ab September nicht mehr in den Waggons konsumiert werden dürfen. „Die Wiener Linien bereiten dazu aktuell entsprechende Info-Offensiven für den Herbst vor, die von Durchsagen in den U6-Stationen über Info-Plakate und Sticker in und auf den Zügen sowie Infos durch Service-Mitarbeiter und Securitys bis hin zum Einblenden der Botschaft auf den ­Abfahrts-Anzeigetafeln reichen.“

Kontrolle. An Geldstrafen werde zurzeit nicht gedacht. Kontrolliert wird die Einhaltung der geltenden Hausordnung von den rund 3.300 Fahrern, 200 Fahrscheinkontrolloren, der Stationsaufsicht sowie Service- und Sicherheits-­Mitarbeitern.

»Kleine Snacks stören mich nicht. Verbot ist aber gut – mal sehen, was es bringt.«

Larissa P., Wien

»Verbot ist gut. Wenn Appell nichts bringt, dann auch Strafen denkbar.«

Sabine S., Wien

»Finde das Essverbot super! Auch kleine Geldstrafen fände ich durchaus gut.«

Lukas H., Wien

»Döner geht gar nicht! Wird sich aber trotzdem nichts ändern.«

Ahmed D., Rinche S. & Denni M., Wien

»Verbot ist ganz okay, gibt aber bestimmt wichtigere Themen in Wien.«

Zlati B., Wien

»Hoffentlich funktioniert es. Geruchsbelästigung ist teilweise furchtbar.« Hildegard & Erich G., Wien