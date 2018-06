Hadishats Vater ausgebrochen: Täter-Familie in Angst

Grausame Bluttat. Der Mord an der 7-jährigen Hadishat in einem Wiener Gemeindebau schockierte das ganze Land. Sie wurde von dem Nachbarsbuben Robert K. (16) erstochen. Danach drohten Angehörige Hadishats bei ihrem Begräbnis in Tschetschenien mit Blutrache. Die Täter-Familie gilt seither als gefährdet. Nun der Paukenschlag: Der Vater von Robert K. ist laut Medienberichten aus einem Südtiroler Gefängnis ausgebrochen und befindet sich auf der Flucht. Eine Fahndung ist ausgeschrieben.

Angst vor Blutrache. Die Täter-Familie zittert nun vor den Drohungen der Angehörigen Hadishats. Die Anwältin des Mordverdächtigen, die ebenfalls bereits Morddrohungen bekam, wurde von der Polizei über den Ausbruch verständigt, heißt es in dem Medienbericht. Robert K. drohen bis zu 15 Jahre Haft.