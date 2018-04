Irre Verfolgungsjagd quer durch Wien

Polizisten versuchten, einen Fahrer in der Fußgängerzone auf der Mariahilferstraße anzuhalten. Der Mann beschleunigte und entzog sich mehrfach den weiteren Anhalteversuchen. Die Verfolgung ging durch mehrere Bezirke (7., 6., 8., 1., 2., 22.), wobei der Lenker auf der Reichsbrücke eine Geschwindigkeit von rund 160km/h erreichte.

Auf einem Parkplatz in Wien-Donaustadt stiegen der Mann und sein Beifahrer aus dem an den Reifen beschädigten Fahrzeug aus und versuchten, zu flüchten. Die Beschuldigten im Alter von 30 (Lenker)- und 47 (Beifahrer) Jahren konnten noch vor Ort festgenommen werden. Sie gaben zu, dass sie während ihrer Fahrt eine Gruppe von 15-20 Fußgängern massiv gefährdeten, der Lenker keinen Führerschein besitzt und beide unter dem Einfluss von Suchtmittel standen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.