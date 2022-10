× Ibiza-Affäre schon nächste Woche im TV

Sky bringt die Affäre ab 21. 10. und lädt die Wiener in die Strache-Finca.

Wien. Die Verfilmung des spektakulären Politskandals von Christopher Schier wird in vier Teilen ausgestrahlt. Am 21. und am 28. 10. laufen jeweils zwei Folgen auf Sky.

Darsteller. Nicholas Ofczarek ist Privatdetektiv Julian H., der gemeinsam mit dem Wiener Anwalt Ramin M., gespielt von David Hamade, Heinz-Christian Strache (Andreas Lust) und Johann Gudenus mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Finca auf Ibiza zusammenbringt.



