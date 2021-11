Lkw crasht mit Radfahrerin in Wien – 68-Jährige tot

Die näheren Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.

Wien. Eine Radfahrerin hat Montagfrüh in Wien-Penzing einen Zusammenstoß mit einem Lkw nicht überlebt. Der Unfall der 68-Jährigen mit dem Schwerfahrzeug ereignete sich an der Kreuzung Hüttelbergstraße/Bujattigasse. Die Berufsrettung Wien konnte der Frau laut Polizei-Angaben nicht mehr helfen. Der 55-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, er wurde von Sanitätern versorgt und in ein Spital gebracht. Wie sich der Unfall genau zugetragen hat, wird derzeit noch ermittelt.