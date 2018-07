Lotto-Panne im TV: Jokerzahl ungültig

Täglich fiebern Tausende bei der Lottoziehung mit. "Einmal Lotto-Millionär sein" - davon träumen viele. Allerdings läuft auch bei den Lotterien nicht immer alles glatt. So geschehen am gestrigen Mittwoch. Bei der Joker-Ziehung kam es zum Fauxpas. Die letzte Kugel rutschte einfach wieder aus der Vorrichtung. Zunächst schien alles normal. Es wurde zwar keine Kugel ausgespielt, die Zahl 2 wurde zunächst aber trotzdem als letzte Zahl angezeigt. Aber dann das Signal. Notar und Mitarbeiter schlugen Alarm. Die Sendung wurde unterbrochen und musste wiederholt werden.

© ORF

© ORF

Wiederholung online verfügbar



Allerdings konnte die Wiederholung nicht ausgestrahlt werden. "Aus Zeitgründen muss ich mich schon jetzt verabschieden. Allerdings wird die Ziehung unter notarieller Beglaubigung wiederholt werden und so schnell wie möglich in der TVthek zu sehen sein", erklärte Moderator Thomas May. Die Ziehung ist nun sechs Tage dort verfügbar.

Ein technischer Defekt war der Grund für die Panne, heißt es von Seiten der Österreichischen Lotterien.