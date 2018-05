Mädchenmord: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Mord an einer 7-Jährigen in Wien-Döbling am Samstag, konnte in der Nacht auf Dienstag nun ein Tatverdächtiger festgenommen. Das bestätigte Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber oe24.at. Angaben zur Herkunft oder Ähnliches konnte der Sprecher aber vorerst nicht machen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Mit Spürhunden wurde nach einem Verdächtigen gesucht. Nun ein erster Fahndungserfolg. Ob es sich bei dem Verdächtigen wirklich um den Mörder des kleinen Mädchens handelt, sollen nun die Befragungen zeigen. Die Einvernahmen würden laufen. In einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag sollen die Details erläutert werden.

"Ich wollte einfach irgendwen umbringen"

Aus dem Umfeld der Ermittler heißt es hingegen, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann aus Tschetschenien handeln solle. Der Verdächtige soll ein Nachbar der Familie sein. Der Mann zeige sich voll geständig. Seine Aussagen passen zu den Spuren. Bei der Einvernahme habe der Mann völlig emotionslos gesagt: "Ich wollte einfach irgendwen umbringen. Es hätte jeden treffen können". So etwas haben selbst die Polizisten nie erlebt.

Leiche in Mülltonne entdeckt

Am Samstag entdeckte ein Mitarbeiter der MA48 in einer Mülltonne vor der Wohnanlage in der Heiligenstädterstraße einen Müllsack mit einer Kinderleiche darin. Der Fund geschah im Laufe einer Vermisstenfahndung nach der 7-jährigen Hadishat. Später bestätigte die Obduktion, dass es sich bei dem toten Kind um die kleine Vermisste handelte. Am Sonntag wurde schließlich bekannt, dass Hadishat durch einen Stich in den Hals getötet wurde.

"Für mich kommt nur ein Racheakt infrage"

Gegenüber ÖSTERREICH äußerte sich Profiler Reinhard Haller zu dem entsetzlichen Mädchenmord. Haller, bekannter Gerichtspsychiater, der trotz Pensionierung weiter in vielen großen Fällen mitmischt (so wurde er auch im Fall des Schrotflinten-Amokläufers von Mistelbach beigezogen), beantwortet die Frage, die alle bewegt, zunächst vorsichtig: „Wer eine solche Tat begehen kann, ist auch für mich als Gerichtspsychiater ein Stück weit rätselhaft.“ Dann lässt er aber doch aufhorchen: „Von den bekannten Fakten spricht derzeit alles gegen ein Se­xualdelikt oder ein Bereicherungsdelikt. Das Mädchen wurde ja mit einem einzigen Stich in den Hals getötet. Für mich kommt eigentlich nur ein Racheakt infrage.“