Mord-Alarm in Wien: 69-Jährige tot

In Wien-Favoriten wurde am Freitag die Leiche einer 69-Jährigen gefunden. Ein 82-Jähriger wurde dort bewusstlos entdeckt. Er wurde erstversorgt und in ein Spital gebracht. Zu seinem aktuellen Befinden meinte Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber der APA lediglich: "Er lebt."



Mord und Selbstmordversuch

Die Polizei geht von Mord und anschließendem Selbstmordversuch aus. Die Ermittlungen laufen, heißt es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.

Einrichtungsleiter verständigte Polizei

Die beiden wurden von einer Senioreneinrichtung mobil betreut. Der Leiter der Einrichtung verständigte am Freitagabend die Polizei, da der 82-Jährige seine Betreuerin nicht in die Wohnung gelassen hatte. Als die Beamten schließlich die Türe öffneten, wurden die beiden entdeckt. Die Tote lag offenbar auf dem Bett. Der 82-Jährige saß bewusstlos in der Küche.

Schwer krank

Wie Harald Sörös, der Sprecher der Landespolizeidirektion, auf APA-Anfrage erklärte, war die Frau schwer krank. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Medikamenten-Cocktail gestorben sein, den ihr vermutlich ihr Partner verabreicht hatte. Anschließend nahm der 82-Jährige dieselben Medikamente ein, um sich zu vergiften. Welche Mittel es gewesen seien, gab die Polizei nicht bekannt. Es handle sich "mehr um eine tragische Familiengeschichte als um einen klassischen Mord", hieß es seitens der Polizei.