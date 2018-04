In der Czerningasse in Wien-Leopoldstadt wurde am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert. Laut Medienberichten erlitt der 30-Jährige mehrere Stichverletzungen im Oberkörper sowie im Oberschenkel. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



Der Täter sei bisher noch unbekannt, er habe die Flucht ergreifen können. Erst im März war es unweit des Tatorts in der Praterstraße zu einer brutalen Messer-Attacke auf eine Familie gekommen.



WEGA-Einsatz am Karlsplatz

Am Karlsplatz war es am Montag darüber hinaus etwa zur selben Zeit zu einem WEGA-Einsatz in der U4-Station gekommen, weil Passanten einen Messer-Mann gesehen hatten. Er konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Unklar ist derzeit noch, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt.